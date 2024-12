Traficante alvo de 2º atentado é morto com 10 tiros em Santana

Crime ocorreu na noite de domingo (29), no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JAIR ZEMBERG

Um homem identificado como Moisés Vinícius Viana dos Santos, de 24 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (29), no cruzamento da Rua Juscelino Kubitschek com a Avenida Princesa Isabel, no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá. O crime ocorreu por volta das 20h50, quando Moisés foi atingido por pelo menos dez disparos de pistola efetuados por dois indivíduos em uma motocicleta.

Segundo informações preliminares, a vítima recebeu uma ligação marcando um encontro no local. Assim que chegou, foi surpreendida pelos atiradores, que fugiram em alta velocidade após o ataque, tomando destino ignorado.

Moisés foi socorrido e levado ao Hospital de Emergência de Santana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

De acordo com a polícia, Moisés tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas e era conhecido por seu envolvimento em outras atividades ilícitas. Em 2023, ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio, o que levanta suspeitas de que o crime possa estar relacionado a disputas no submundo do tráfico.

Policiais do 4° Batalhão da Polícia Militar (BPM) atenderam a ocorrência e colheram informações no local e no hospital. Equipes seguem em busca de identificar e prender os responsáveis pelo homicídio, enquanto a motivação exata do crime ainda está sendo apurada.

A polícia reforça que denúncias anônimas da comunidade podem ajudar a solucionar o caso e capturar os envolvidos. A Polícia Civil segue investigando o caso.