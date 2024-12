Tribunal Regional Eleitoral diploma vereadores e prefeito eleitos em Santana

Município que fica a 17 km de Macapá, possui 15 vereadores para uma legislatura de 4 anos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O 6ª Zona do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) diplomou, nesta segunda-feira (16), os candidatos eleitos para os cargos de prefeito e vereador de Santana, município localizado a 17 km de Macapá. A cidade portuária contará com 15 legisladores pelos próximos quatro anos.

De acordo com a avaliação do TRE, o processo eleitoral em Santana, que possui 84.959 eleitores, ocorreu de forma tranquila. Entre os 158 candidatos que disputaram vagas na Câmara Municipal, nove foram reeleitos. A composição da Casa Legislativa será de 10 homens e 5 mulheres.

Josivaldo Abrantes, conhecido como “Rato”, destacou a confiança dos eleitores e projetou uma legislatura comprometida.

“Fomos eleitos e reeleitos porque a população confiou novamente nos candidatos. Vamos lutar pelos direitos do povo. Acredito que será uma legislatura tranquila, pautada pelo regimento da Câmara, e vamos continuar trabalhando pelas melhorias de Santana”, afirmou.

Rarison Santiago (Solidariedade) foi eleito com 2.653 votos. Vereador na legislatura de 2017 a 2020, ele havia concorrido ao cargo de prefeito, mas foi derrotado. Agora, retorna à Câmara com o objetivo de intensificar a fiscalização no município.

“Teremos a missão de trabalhar em prol da população e do bem-estar do povo. Nosso mandato terá um papel fiscalizador e também de orientação ao gestor maior, buscando melhorias para Santana, porque o povo merece”, enfatizou.

O prefeito reeleito Bala Rocha (PP) compôs a chapa vencedora ao lado de Isabel Nogueira (PT), que permanece como vice. Ele obteve 47.711 votos e, no segundo mandato, pretende fortalecer a economia local e investir em tecnologia.

“Será um mandato voltado para a valorização das pessoas, fortalecendo nossa economia e investindo em tecnologia para transformar Santana em uma cidade digital. Um exemplo será a disponibilização de internet livre nas praças. Essa é uma forma de valorizar a população e priorizar o serviço público, promovendo o bem-estar de todos”, concluiu.