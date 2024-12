Trio que planejava ataques a rivais em Santana é preso

Prisão ocorreu na noite desta segunda-feira (2), no município que fica a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após receberem informações do serviço de inteligência de forças de segurança que envolvem a Polícia Militar, o GTA e a Polícia Civil, agentes da Operação Protetor prenderam, na noite desta segunda-feira (2), três criminosos que se preparavam para realizar ataques a grupos rivais. Eles foram capturados no município de Santana, a 17 km de Macapá, no Bairro Provedor I.

Durante a abordagem, um dos criminosos tentou fugir e se escondeu dentro de uma casa. Os militares o localizaram e, após o indivíduo se render, realizaram buscas no local, encontrando porções de crack e dinheiro. Em outro ponto indicado, foram apreendidas armas de fogo e balaclavas, reforçando a suspeita de que o grupo planejava um ataque.

Os presos foram identificados como Daniela de Freitas Pereira, de 30 anos; Anderson Miguel Moraes Silva, de 18 anos, conhecido como “Anjo Negro”; e Anderson Miguel Moraes Silva, de 25 anos, apelidado de “Di Menor”. Segundo investigações da polícia, “Anjo Negro” é considerado perigoso, com função de matador dentro da organização criminosa à qual pertence.

De acordo com o capitão do GTA, Bryan Fonseca, o grupo utilizava o local como base para planejar ataques, tendo alvos específicos.

“A ação conjunta com as diversas forças de segurança resultou na prisão desse trio de criminosos que se preparava para um ataque. Além disso, foram apreendidas substâncias, supostamente entorpecentes, armas de fogo e até balaclavas. Todos, inclusive a mulher, foram presos em flagrante”, afirmou.

Os criminosos deverão responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e formação de organização criminosa. Eles foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.