Vereador Dudu encerra mandato com reconhecimento a ‘heróis’ do esporte e cultura de Macapá

Entrega dos Títulos Honoríficos de Mérito ocorreu no Plenário da Câmara Municipal de Macapá.

Por ALLAN VALENTE

Não reeleito na votação municipal de outubro, o vereador Dudu Tavares (PDT) encerrou seu mandato com reconhecimento e homenagens a personalidades que ajudaram a desenvolver projetos e revelar talentos nas áreas de esporte, cultura e da medicina em 2024.

A Sessão Solene, realizada na quarta-feira (18), no plenário da Câmara Municipal de Macapá, foi marcada pela emoção e pela pluralidade, e reuniu familiares, apoiadores e representantes dos segmentos homenageados, confirmando o mandato do vereador como um dos principais incentivadores dessas áreas na capital amapaense.

Durante a cerimônia, foram entregues Títulos Honoríficos por Mérito Desportivo a profissionais e líderes comunitários que transformaram a realidade de Macapá com seus projetos e iniciativas. Em seu discurso, o vereador destacou o papel crucial de cada homenageado:

“Cumpri tudo aquilo que prometi cumprir. Hoje, celebramos as conquistas de pessoas que, com dedicação e amor, fizeram a diferença em suas comunidades e levaram o nome do Amapá a novos patamares”, afirmou Dudu Tavares.

Ele também ressaltou a importância de fomentar o esporte e a cultura, especialmente entre os jovens.

Destaques no esporte

Entre os homenageados, o técnico de boxe Mateus de Oliveira Medeiros recebeu destaque por seu trabalho à frente do projeto social “Heróis da Fé”, no bairro Marabaixo. O projeto, iniciado há quatro anos, já transformou a vida de inúmeros jovens, com conquistas como medalhas e participações no Campeonato Brasileiro de Boxe Olímpico.

“Este título é um reconhecimento emocionante. Ele não é só meu, mas de todos os jovens que tiveram suas vidas mudadas pelo esporte. E isso só foi possível com o apoio de pessoas como o vereador Dudu Tavares”, declarou Mateus Medeiros.

Cultura e matrizes africanas

Outro momento marcante foi a participação das entidades de matrizes africanas, com uma apresentação cultural de marabaixo, símbolo da identidade do povo amapaense. Daniella Ramos, presidenta da Associação Cultural Marabaixo do Laguinho, celebrou o reconhecimento da Câmara à cultura afro-brasileira e destacou a contribuição do vereador para os direitos do povo preto.

Wendel Uchôa, psicólogo e conselheiro estadual, também enalteceu a gestão de Dudu por facilitar o acesso da população preta a editais de fomento cultural, consolidando um legado de inclusão e incentivo à diversidade.

Fim do mandato

Segundo o parlamentar, os seus 4 anos na Câmara evidenciaram uma proposta de gestão voltada para o coletivo. Com essas homenagens que refletiram compromisso com o esporte, a cultura e a cidadania, o vereador se despede da Câmara com sentimento de gratidão e “dever cumprido”.

“Esse é o reconhecimento necessário que impulsiona todos representantes desses segmentos. Cidadãos que lutam para realizar sonhos, mas, sobretudo, dar um recado: somos nortistas, somos macapaenses, somos desse estado. Essa foi nossa meta enquanto mandato. Um mandato plural, onde todas as classes, segmentos e religiões estiveram presentes, e hoje posso dizer que termino esse ciclo de cabeça erguida”, enfatizou o vereador.