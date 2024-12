Vizinho que assediou menina de 12 anos em imóvel geminado é preso

Homem foi preso pela Polícia Civil do Amapá. Caso ocorreu no Bairro Pacoval, na zona leste de Macapá.

Da REDAÇÃO

Foi transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) o homem de 51 anos que aliciou e assediou sua vizinha, uma menina de apenas 12 anos, aproveitando-se- da proximidade de moradia com a vítima.

Ele foi preso no local do crime, um imóvel geminado em uma região periférica do Bairro Pacoval, na zona leste de Macapá, pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA), com apoio da 8ª DP da Capital, após ter a sua prisão preventiva decretada pela Justiça a pedido da delegada Clívia Valente, que investigou o caso.

Segundo a titular da DERCCA, a mãe da adolescente explicou que ela reside com a filha em um imóvel de dois pavimentos, sendo que elas residem na parte superior, enquanto que o investigado reside no térreo.

O homem passou a se aproximar da menor, oferecendo-lhe dinheiro e presentes, inclusive um celular onde passou a se comunicar com a jovem por mensagens. Ao descobrir esse fato, a genitora confrontou o assediador, que reagiu de forma violenta, passando a ameaçá-la e danificou o portão que dava acesso ao imóvel.

“Após esse episódio violento por parte do investigado, a mãe procurou a delegacia para registrar a ocorrência onde apresentou o aparelho celular que o homem havia dado a sua filha contendo as mensagens trocadas entre eles. A vítima foi encaminhada para o acolhimento no Conselho Tutelar, onde acabou relatando que fora abusada sexualmente pelo investigado”, narrou a delegada.

Durante o curso do inquérito policial, o vizinho ficou proibido de se aproximar e de se comunicar com a vítima, tendo em vista o histórico de violento e o antecedente de já ter respondido anteriormente por crime de homicídio. Embora advertido pela polícia, ele descumpriu as restrições de aproximação e comunicação com a vítima, razão pela qual foi decretada a sua prisão preventiva.