60% concluído, novo Terminal Hidroviário de Santana tem data de entrega anunciada

Visita técnica teve a participação de várias autoridades políticas, nesta sexta-feira (17), no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Diversas autoridades políticas visitaram, nesta sexta (17), a obra do novo Terminal Hidroviário de Passageiros de Santana, município portuário a 17 km de Macapá. A inspeção técnica constatou que a construção chegou a 60% do total. Com o avanço o empreendimento teve a previsão de entrega anunciada para o próximo mês de junho.

Entre os presentes estavam o senador Randolfe Rodrigues (PT), responsável pela destinação de emendas no valor de R$ 23 milhões; o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP); o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Marcelo Linhares; e o diretor-presidente da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery, que destacou a relevância da visita.

“É importante vir aqui acompanhar de perto o andamento dos serviços, e creio que está dentro do aceitável. O mais importante é garantir conforto, condições e infraestrutura para os usuários que irão se beneficiar com a construção deste terminal”, enfatizou Eduardo Nery.

O terminal contará com áreas como salão de espera, guichês para venda de passagens, salas administrativas, lanchonetes, banheiros acessíveis, área externa para contemplação e estacionamento. O senador Randolfe Rodrigues destacou o impacto positivo da obra para a economia do Amapá.

“Por Santana passam pessoas e cargas de todas as partes do Brasil, e a melhoria dessa estrutura era fundamental para a economia do estado. Em breve, teremos um novo terminal de passageiros, cuja entrega está prevista para junho de 2025, realizando o sonho de todos os santanenses”, declarou Randolfe.

A obra, classificada como Instalação Portuária de Pequeno Porte (IP4), também conta com contrapartidas financeiras do Governo do Estado e da Prefeitura de Santana. O prefeito Bala Rocha ressaltou os benefícios que o terminal trará para a região.

“A reestruturação era uma necessidade e um sonho antigo que começa a se tornar realidade. Com o novo terminal, teremos a possibilidade de reorganizar a região portuária de Santana, melhorar o fluxo de embarque e desembarque de passageiros e cargas, além de oferecer boas condições para quem trabalha aqui. É, de fato, a realização de um sonho”, finalizou o prefeito.