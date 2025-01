2Coríntios 10

As redes sociais estão repletas de pessoas fazendo de tudo, tudo mesmo, para chamar a atenção. Vivemos numa busca incessante pela aprovação dos outros, e isso as vezes acontece até dentro da religião. O apóstolo Paulo, por exemplo, chegou a ser alvo de julgamentos pela aparência nada impactante. Veja a análise de 2Coríntios 10 e tenha um ótimo domingo (5) com o nosso Senhor Jesus!