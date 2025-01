À CNN, Clécio diz que autorização da Petrobras está próxima: ‘falta apenas 1 item’

Governador informou à emissora que Petrobras está concluindo a construção do hospital de fauna em Oiapoque, a última exigência do Ibama

Por SELES NAFES

O governador Clécio Luís (SD) disse nesta segunda-feira (13) estar confiante na aproximação de um desfecho positivo para o pedido da Petrobras ao Ibama, que permita a exploração de petróleo na costa do Amapá.

Clécio ressaltou que existe um consenso dentro do governo federal, do ministro das Minas e Energia ao presidente da República, sobre a importância da atividade para o Amapá e o Brasil. No entanto, o governador evitou comentar sobre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que detém o controle sobre o Ibama, e é vista como contrária ao projeto.

O instituto já negou uma vez a autorização, mas analisa novo pedido e solicitou alterações no plano de contenção de acidentes da Petrobras. Entre as mudanças está a construção de um hospital de fauna em Oiapoque, município a 590 km de Macapá, que será a principal base de operações da estatal.

“Falta um item, que é esse hospital de fauna em Oiapoque, que tá bem adiantada a sua construção. Entendo que ela poderia ser colocada como condicionante para acelerar o processo. O projeto interessa ao Amapá e ao governo brasileiro. Estou animado pelas entrevistas dos ministros de que estamos nos dias finais para o desfecho positivo”.

A Petrobrás acredita que na costa do Amapá, a 550 km da foz do Rio Amazonas, existam três trilhões de dólares em reservas, mas do que no chamado “pré-sal”. Na região, apenas a Guiana e o Suriname estão fazendo a extração.