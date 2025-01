Efésios6

Compartilhamentos

Nas guerras antigas, um soldado sem armadura estava condenado à morte antes de entrar no campo de batalha. Esse equipamento de proteção é mencionado pelo apóstolo Paulo em Efésios 6, comparando a armadura à proteção de Deus contra as ciladas REAIS e PERIGOSAS do inimigo das nossas almas. Tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!