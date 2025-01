A mais vendida nas feiras do Amapá, farinha movimentou R$ 6,6 mi em 2024

Montante representa 39,64% do total de vendas nas feiras no ano passado.

Da REDAÇÃO

A farinha de mandioca consolidou-se novamente como o carro-chefe das Feiras do Produtor Rural de Macapá e Santana em 2024, movimentando um volume recorde de R$ 6,6 milhões. O valor corresponde a 39,64% do total arrecadado pelas feiras ao longo do ano, que somaram R$ 16,7 milhões — um aumento expressivo de 43,61% em relação a 2023. O levantamento é da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

O desempenho da farinha foi alavancado por um aumento significativo na produção, que saltou 29,33%, de 587,03 toneladas em 2023 para 759,18 toneladas em 2024. Este crescimento também refletiu diretamente na receita gerada pelo produto, que registrou uma alta de 29,75%, passando de R$ 5,1 milhões para R$ 6,6 milhões no período.

As Feiras do Produtor Rural reuniram 674 produtores de 101 comunidades, que ofertaram ao mercado uma variada gama de 193 itens da agricultura familiar. A farinha de mandioca não apenas liderou as vendas, mas também simbolizou a relevância do setor para a economia local.

Embora a farinha tenha se destacado, outros itens também registraram vendas relevantes. A pimenta de cheiro ocupou o segundo lugar no ranking, movimentando R$ 1,1 milhão com uma produção de 106 toneladas. Na sequência, apareceram o pepino (R$ 395,8 mil), a macaxeira (R$ 377,8 mil) e o tucupi (R$ 318,3 mil).

Os produtos de menor faturamento, como a jaca (R$ 47,9 mil) e o coco verde (R$ 144 mil), também integraram o portfólio, mostrando a diversidade de opções à disposição do consumidor e contribuindo para o volume total de vendas.

O aumento geral na movimentação econômica das feiras, de R$ 11,6 milhões em 2023 para R$ 16,7 milhões em 2024, evidencia o crescimento da agricultura familiar no Amapá. Para os produtores, esse avanço traduz-se em maior segurança financeira e possibilidades de investimento em infraestrutura, técnicas de cultivo e comercialização.

De acordo com dados divulgados pela organização das feiras, a ampla participação dos produtores e a preferência dos consumidores por produtos regionais foram fatores determinantes para os resultados positivos.