Academia do Meio do Mundo: usuários reclamam de manutenção; aparelhos estão interditados

Por ALLAN VALENTE

Localizada atrás do Sambódromo, na Avenida Ivaldo Veras, a Academia do Meio do Mundo, inaugurada em maio de 2023, tem sido alvo de reclamações sobre a condição de seus equipamentos. No entanto, uma apuração feita pelo Portal Seles Nafes revelou que apenas dois aparelhos apresentam defeitos e foram interditados.

Usuários relataram nas redes sociais que aparelhos estão inutilizáveis, o que gerou preocupação sobre a falta de manutenção no espaço. Contudo, segundo uma instrutora da academia, que preferiu não se identificar, o problema foi causado pelo uso inadequado dos equipamentos.

“Qualquer academia apresenta problemas em aparelhos, e muito disso é culpa dos próprios usuários. Recentemente, houveram pessoas colocando peso acima do limite permitido, causando o dano aos aparelhos”, explicou.

A fragilidade dos equipamentos também foi destacada nas reclamações, e os funcionários informaram que novos aparelhos já estão sendo providenciados para substituição.

A academia tem sido bastante procurada, recebendo de 25 a 30 pessoas por vez. Para evitar a sobrecarga dos equipamentos e garantir a segurança dos frequentadores, foi implementado um sistema de rodízio. Em média, os grupos aguardam entre 20 e 30 minutos para usar os aparelhos.

O espaço conta com dois instrutores disponíveis diariamente para auxiliar os usuários, uma fisioterapeuta, que atende às quartas e sextas-feiras.

Uma instrutora reforçou que há critérios para o uso dos aparelhos, mesmo sendo um local público.

“Não é por ser público que não haverá regras. Sempre instruímos os usuários a respeitarem os limites de peso, mas nem todos obedecem”.

Um técnico realizou uma vistoria nos aparelhos danificados nesta semana, e há expectativa de que os equipamentos sejam reparados em breve.