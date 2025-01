Acusado de matar personal trainer está foragido

Rodrigo é acusado de disparar tiros contra o personal trainer Wanderson Dayan. Crime ocorreu em outubro de 2024 na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá divulgou a imagem de Rodrigo do Nascimento Chaves, de 29 anos, investigado pelo homicídio de um professor de educação física e personal trainer. O homicídio ocorreu em 1º de outubro de 2024 no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá. O suspeito está com mandado de prisão preventiva expedido e segue foragido.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (DECIPE), Rodrigo é acusado de disparar tiros contra o personal trainer Wanderson Dayan Marques, de 44 anos, que foi socorrido por familiares, mas faleceu no dia 6 de outubro de 2024 em decorrência dos ferimentos.

O delegado Paulo Moraes, adjunto da DECIPE, informou que diligências realizadas pela equipe identificaram Rodrigo como o autor do crime, e sua prisão preventiva já foi deferida pelo Poder Judiciário. A motivação do crime ainda está sendo apurada pela polícia.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar o acusado. Informações podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa pelo número (96) 99170-4302.