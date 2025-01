Amapá abre quase 5 mil vagas para adultos e jovens retomarem os estudos

A modalidade atende jovens acima de 15 anos no ensino fundamental e adultos a partir de 18 anos em qualquer etapa escolar do ensino básico.

O Governo do Amapá abriu 4.964 vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 33 escolas da rede estadual de ensino de Macapá e Santana. As pré-matrículas estão abertas até 23 de janeiro, próxima quinta-feira.

A modalidade atende jovens acima de 15 anos no ensino fundamental e adultos a partir de 18 anos em qualquer etapa escolar do ensino básico.

No momento de efetivar a matrícula, será necessário apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. A EJA permite nivelar o ensino ou concluir o ensino médio em menor tempo.

– PRÉ-MATRÍCULAS AQUI

– ESCOLAS DA EJA AQUI

A pré-matrícula para a Educação de Jovens e Adultos estará disponível até às 23h59 da quinta-feira, 23. Para efetivar a vaga, é necessário ir até a escola, no período de 21 a 24 de janeiro, com os seguintes documentos:

Menores de 18 anos:

Aluno: certidão de nascimento, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão ou declaração de vacina atualizado e foto 3×4 recente, ressalva ou histórico escolar (no caso do não término do ano letivo, apresentar declaração contendo informação de aprovado);

Pais e responsáveis: identidade (RG), CPF, comprovante de residência ou declaração, cartão ou comprovante do Bolsa Família.

Maiores de 18 anos:

Identidade (RG); CPF; cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); cartão ou declaração de vacina atualizado; foto 3×4 recente; comprovante de residência ou declaração; cartão ou comprovante do Bolsa Família; e ressalva ou histórico escolar (no caso do não término do ano letivo, apresentar declaração contendo informação de aprovado).

Cronograma

– Até 23 de janeiro: ensino médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Escolas de Tempo Integral (ETIs);

– 27 a 30 de janeiro: vagas remanescentes.