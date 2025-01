Amapá: do turismo de eventos ao ‘atalho’ para a Europa

Amapaenses estão descobrindo cada vez mais a rota Cayenne-Paris para chegar ao Velho Continente.

Compartilhamentos

Por HUMBERTO BAÍA, de Oiapoque

O Amapá, conhecido por sua exuberante natureza, rica biodiversidade e preservação ambiental, vem ganhando destaque no cenário nacional e internacional como um destino turístico singular. Sua ausência de conexões terrestres com o restante do Brasil reforça seu caráter único, atraindo visitantes interessados em explorar a cultura e a natureza da região.

Nos últimos anos, o estado também tem se firmado como um polo para o turismo de eventos. Um exemplo marcante ocorreu no final de 2024, quando mais de 4 mil veículos cruzaram a fronteira do Amapá, em Oiapoque, a 590 km de Macapá, vindos da Guiana Francesa, destacando as conexões culturais e econômicas entre os dois territórios.

Um passaporte para a Europa

Além do crescimento como destino turístico, o Amapá tem se tornado uma porta de entrada para amapaenses explorarem a Europa de maneira mais prática e econômica. A Guiana Francesa, localizada ao norte do estado, oferece voos de Cayenne para Paris que são considerados domésticos, resultando em tarifas mais acessíveis e menos horas de voo em comparação às rotas tradicionais via São Paulo.

Nos últimos anos, o turismo de eventos tem ganhado força no Amapá. Um exemplo claro disso ocorreu no final de 2024, quando mais de 4 mil carros cruzaram a fronteira do estado, vindos da Guiana Francesa. Esse fenômeno não apenas reforça o potencial turístico da região, mas também destaca a conexão cultural e econômica entre os dois lados da fronteira.

Além disso, muitos amapaenses têm descoberto a Guiana Francesa como uma rota alternativa e econômica para chegar à Europa. A procura aumentou, especialmente entre aqueles que buscam fugir das longas horas de voo até São Paulo, que podem ser cansativas e onerosas. Cleuma Amanajas, amapaense funcionária pública, não sabia dessa rota alternativa: ela costuma enfrentar longas horas em aeroportos até chegar à Europa.

“Poxa, eu enfrentei longas horas até São Paulo, e mais 12 horas de lá até a Europa”, lamenta Cleuma.

A rota que liga a cidade de Cayenne, na Guiana Francesa, a Paris, é uma alternativa mais prática e acessível. Os voos são considerados domésticos, o que resulta em tarifas consideravelmente mais baratas. Com apenas 8 horas de viagem, muitos amapaenses já estão se aventurando a explorar o Velho Continente. Cleuma, por exemplo, escolheu Bruxelas, na Bélgica, como seu destino, e está aproveitando a oportunidade para conhecer diversos países em sua viagem.

“Adoro conhecer lugares. Aqui a divisão é garantida, em poucos dias já conheci Bélgica, Luxemburgo e Alemanha. Até o final das férias quero ir até a Holanda e Paris”, afirma animada.

Os preços para voos de ida e volta de Cayenne a Paris podem variar, podendo ser encontrados a partir de 600 euros, dependendo da época do ano. Essa nova rota não apenas reduz os custos de viagem, mas também abre um leque de possibilidades para os moradores do Amapá que desejam explorar a Europa sem ter que passar por longas e intermináveis conexões.

Essa opção vem sendo cada vez mais adotada por moradores do Amapá, que enxergam na proximidade geográfica com a Guiana Francesa uma oportunidade de viajar à Europa com maior facilidade.

Conexões culturais

Enquanto o turismo de eventos reforça o potencial do Amapá como destino atrativo, a rota alternativa para a Europa amplia as possibilidades de conexão cultural e econômica para os habitantes do estado.

O futuro do turismo no Amapá é promissor. Com a conscientização sobre oportunidades como a rota Cayenne-Paris e a valorização de eventos locais, o estado se posiciona como um destino estratégico tanto para visitantes quanto para moradores que buscam expandir suas experiências além das fronteiras nacionais.