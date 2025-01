Amapá lança Carnaval 2025 de olho no turismo: ‘cheio de gente trabalhando’, diz Clécio

Os principais apoiadores do evento deram uma entrevista coletiva ontem sobre importância do desfile para a cultura e a economia em vários setores

Por SELES NAFES

O governo do Amapá e a Liga das Escolas de Samba (Liesap) lançaram nesta terça-feira (15), no Sambódromo de Macapá, o Carnaval 2025. A exemplo de 2024, quando a festa teve como tema os 80 anos do Amapá, neste ano as 10 escolas levarão para a avenida enredos voltados à economia e à preservação. A ideia é fazer do Carnaval um produto dentro da linha de criação de eventos para desenvolver o turismo e outros segmentos. Os principais apoiadores do evento deram uma entrevista coletiva ontem procurando ressaltar a importância do desfile para a economia em vários setores.