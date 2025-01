Amapá mantém gasolina mais barata do país com menor ICMS estadual

O Amapá segue liderando o ranking da gasolina mais barata do país, conforme levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) nesta semana. O preço médio do combustível no estado ficou em R$ 5,90, enquanto no Acre, onde a gasolina é a mais cara, o valor alcançou R$ 7,43. A pesquisa analisou os preços entre os dias 19 e 25 de janeiro.

De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a principal razão para o custo reduzido no Amapá é a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que no estado é a menor do Brasil, fixada em 18%. Esse percentual influencia diretamente no preço final da gasolina, sobretudo na parte referente ao álcool anidro.

Outro fator determinante é a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), que reduz tributos sobre o álcool anidro, componente essencial da gasolina.

“A nossa alíquota do ICMS é menor em relação aos demais estados e a desoneração sobre o álcool anidro, elemento da gasolina, por causa da área de livre comércio são os principais fatores que levam o estado amapaense a ter um dos menores valores médios da gasolina comum do país”, destaca o secretário da Sefaz, Jesus Vidal.

Embora não tenha refinarias próprias, o estado mantém uma distribuição eficiente de combustíveis, garantindo custos logísticos competitivos. Além disso, o Amapá continua se beneficiando da desoneração de impostos federais sobre combustíveis, uma medida que ajuda a conter os efeitos das oscilações do mercado internacional de petróleo.

Mesmo com o menor preço médio do país, a gasolina no estado passou por reajustes desde 2022, em função da mudança na cobrança do ICMS e da nova classificação dos combustíveis como itens essenciais. Os valores seguem acompanhando as tendências do mercado nacional e internacional.