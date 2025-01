Ao visitar filhos, mães são flagradas com drogas presas ao corpo no Iapen

Após os agentes desconfiarem das visitantes, elas foram submetidas ao raio-x da instituição e descobertas as drogas envoltas ao corpo delas.

Por OLHO DE BOTO

Duas mulheres foram presas ao serem flagradas tentando entrar no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) com drogas enroladas ao corpo. Elas tentavam visitar os filhos, na manhã deste domingo (20), que cumprem pena no presídio.

O esquema foi descoberto após plantonistas da Unidade de Vigilância desconfiarem do comportamento e do físico das visitantes, que foram submetidas ao body scan.

A Polícia Civil investiga se as mulheres agiram sob ordens de uma facção criminosa. As autoridades não descartam que o crime organizado tenha determinado que elas realizassem o transporte das drogas, sob ameaça de represálias caso desobedecessem.