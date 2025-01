AP e Vigilância em Saúde nacional criam ‘sala de situação’ para monitorar casos de dengue

O objetivo pe coordenar ações de resposta às chamadas "arboviroses"

Em uma iniciativa liderada pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), representantes do Amapá e da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) decidiram criar uma sala de situação para monitorar a evolução da dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos, como zika vírus e chikungunya. A decisão foi tomada durante uma reunião articulada nesta quarta-feira (15), que reuniu gestores municipais do Amapá, autoridades estaduais e representantes do governo federal.

A criação da sala de situação tem como objetivo agilizar e coordenar respostas às arboviroses, que apresentam alta incidência no estado. Dados do Ministério da Saúde indicam que, em dezembro, o sorotipo 3 da dengue representou 31,8% dos casos registrados no Amapá, evidenciando a gravidade da situação.

O diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública, Edenilo Baltazar Barreira Filho, sanitarista e epidemiologista, garantiu o apoio técnico necessário para implementar a sala de situação, que funcionará como um centro estratégico de acompanhamento e gestão de crises sanitárias no estado.

Dorinaldo Malafaia, que comandou a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá durante a pandemia de covid-19, destacou a importância da parceria entre o governo federal e os gestores locais. “O momento exige união e trabalho conjunto. Com o apoio do governo federal e dos gestores locais, vamos avançar no combate às arboviroses e proteger nosso povo”, afirmou o parlamentar.

A iniciativa reforça o compromisso do governo federal em fortalecer a saúde pública no Amapá, especialmente em um momento crítico para o enfrentamento das arboviroses.