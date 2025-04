Após boato sobre risco de desabamento, engenheiros avaliam Ponte do Matapi

Trânsito na estrutura sobre o Rio Matapi, na região Metropolitana de Macapá, fluiu normalmente nesta manhã de quarta-feira (8).

Por SELES NAFES

Engenheiros da Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap) estiveram na Ponte da Integração, que fica sobre o Rio Matapi, na Região Metropolitana que une os municípios de Macapá, Santana e Mazagão, para avaliar a estrutura de concreto armado depois que boatos sobre um possível risco de desabamento ecoaram nas redes sociais e até em rádios do Amapá, no fim da manhã desta quarta-feira (8).

O trânsito não chegou a ser interditado durante a fiscalização e fluiu normalmente durante os trabalhos dos técnicos. Eles fizeram medições e coletaram dados sobre os espaçamentos entre as vigas sustentadas pelas colunas. Esses vãos foram os que chamaram a atenção na imagem divulgada junto com o boato de risco que viralizou nas redes sociais e grupos de conversação amapaenses, hoje.

O secretário da pasta, o engenheiro Marcos Jucá, que foi até o local junto com sua equipe, informou que além dos técnicos da Setrap, peritos da Polícia Científica também participaram da fiscalização. Juntos, os profissionais irão emitir um laudo, que norteará eventuais medidas a serem tomadas, caso sejam tecnicamente necessárias.

Ouvido pelo Portal SN, o secretário avaliou que as fotos divulgadas nas redes sociais dão impressão de que uma das partes do tabuleiro (piso) da ponte está prestes a desabar, o que não é verdade. Ele ressaltou que cruzou a ponte duas vezes e não viu alterações na rodagem do carro – o que indicaria medidas a serem tomadas.

Apesar disso, ele admitiu que a ponte poderá passar por trabalhos nos próximos dias.

“Aparentemente está distante (na foto), mas não está na beirinha para cair, não. Era pra ter sido feita uma dilatação com uma junta específica. Depois da inauguração (em 2016) rompeu, e reforçaram com metal. Só depois da perícia vamos decidir se haverá reparos”, acrescentou.

Enquanto o laudo não fica pronto, o que deve ocorrer somente amanhã, a ponte continuará aberta para o tráfego, sem restrições de tamanho e peso de veículos.