Após queda de açaizeiro, menina recebe alta e volta ao interior do Pará com ajuda do HE

Após dias internada no Hospital de Emergência (HE) de Macapá devido a fraturas na bacia e nos membros inferiores, uma menina de 12 anos recebeu alta nesta quarta-feira (29). A criança, que sofreu uma queda de um açaizeiro, precisou de transporte especializado para retornar ao município de Afuá, no Pará, onde reside.

Devido à impossibilidade de andar, o serviço social do HE acionou uma das ambulâncias da unidade para garantir o deslocamento seguro da paciente até o porto do bairro Santa Inês, onde embarcou para sua cidade natal.

O HE conta com duas ambulâncias próprias para esse tipo de atendimento, utilizadas principalmente para transporte de pacientes acamados ou em situação de vulnerabilidade. Segundo o diretor do hospital, Emanoel Martins, o serviço realiza, em média, dez transportes por dia, garantindo assistência humanizada e segura a quem precisa.

O transporte especializado do HE atende pacientes que não possuem condições de locomoção por conta própria e aqueles em situação de vulnerabilidade social. A solicitação pode ser feita por médicos ou pelo setor de assistência social da unidade. Além do retorno de pacientes após a alta, o serviço também é utilizado para levar pessoas a exames específicos em clínicas credenciadas.