Após repercussão, técnicos da prefeitura visitam ‘piscinão’ do goiabal

Equipe da Secretaria de Obras Públicas do município fez medições no local do problema.

Por ALLAN VALENTE

Após a cobertura massiva da imprensa sobre a grande poça de água da Avenida Anastácio Gaudêncio da Silva, a Rua do Linhão, no Bairro Goiabal, zona oeste de Macapá, técnicos da Secretaria Municipal de Obras (Semob) visitaram, hoje (14), o local para iniciar estudos de solução.

O problema, apelidado pelos moradores de ‘Piscinão da Rua do Linhão’, chamou a atenção da opinião pública depois que vídeos da enorme poça, de aproximadamente 30 metros de comprimento, com água da chuva acumulada, circularam nas redes sociais. As filmagens traziam situações das mais inusitadas: de cemitério de placas de carro até crianças tomando banho e se divertindo no ‘piscinão’, além dos óbvios transtornos aos moradores, como alagamentos de casas e terrenos e prejuízos à mobilidade urbana.

Outro fato curioso foi que graças às coberturas jornalísticas, entre elas a reportagem do Portal SN, os donos dos veículos puderam ser alertados e alguns já retornaram ao local e recuperaram as placas perdidas durante a travessia da poça. Raimundo Elias Vieira, morador da casa onde as placas estão fixadas, disse que vários motoristas estão recuperando as identificações automotivas.

“Gostaria de pedir ao poder público competente que resolvesse essa situação. Estamos aqui há três anos nesse sufoco. Quando chove é muita água e quando seca é muita poeira”, ironizou.

Segundo a equipe da Semob, a visita foi uma determinação do prefeito Dr. Furlan. Eles fizeram medições no local.

“Sabemos que apesar de ser uma rua que percorre o Linhão, faz parte do município, e cabe a nós resolver, mesmo que o problema não tenha sido causado por gestão da prefeitura. Isso aqui foi um erro de projeto e nós estamos vindo com a solução”, comentou um dos técnicos, em vídeo gravado pelos moradores.

“Nosso trabalho é verificar o que é preciso ser feito e quanto será investido. Subsequentemente levaremos ao secretário Antônio Carlos (secretário de obras do município) para que possamos começar na próxima semana impreterivelmente”, concluiu o profissional.