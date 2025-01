Após revelar crise, Projeto Nelson do Anjos recebe doação de alimentos

Entidade e mais 300 famílias receberam kits de frutas, hortaliças e legumes de programa estadual de segurança alimentar

Por RODRIGO DIAS

O Projeto de Boxe Nelson dos Anjos, que vinha enfrentando dificuldades para oferecer lanches aos alunos que treinam na academia, recebeu uma doação de vários kits de alimentos do Governo do Amapá.

A doação foi realizada na última quinta-feira (23) após o portal SN contar no início da semana que o projeto também estava com a água cortada e a energia atrasada.

Segundo o coordenador do projeto, Nelson Júnior (foto de capa), os problemas já foram sanados através de uma corrente do bem. Durante o recebimento dos alimentos, ele era só gratidão.

“Vou entregar essas cestas pros nossos jovens. É um momento de esperança pra todos nós, em saber que não estamos sós. Nossa equipe trabalha incansavelmente para manter o legado do meu pai oferecendo oportunidades para os jovens, mas não podemos fazer isso sozinhos. A ajuda do governo estadual é fundamental para o nosso trabalho”, agradeceu.

Além do projeto de Nelson dos Anjos, outras 300 famílias em situação de vulnerabilidade e que são atendidas pelo Abrigo Fátima Diniz, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro do Muca e Comunidade Batista Cristã, estiveram recebendo kits de frutas, hortaliças e legumes. Dona Rosicleia Valente também foi uma das contempladas.

“Pra uns isso pode parecer pouco, mas pra nós é de muita ajuda. Estou muito feliz por receber esses alimentos, gratidão”, disse a cadeirante.

Amapá Sem Fome

A ação do Governo do Amapá, em parceria com com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), faz parte do Programa Amapá Sem Fome, coordenado pela Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas).

De acordo com o chefe da pasta, Hugo Paranhos, os produtos alimentares são provenientes da agricultura familiar, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA/CONAB). O objetivo é incentivar a agricultura familiar e a promoção da inclusão econômica e social, com fomento à produção sustentável e à geração de renda.

“Estamos percorrendo vários bairros de Macapá, assim como inúmeros locais do estado, incluindo aldeias indígenas. Queremos diminuir os índices de insegurança alimentar e não tenho dúvidas que logo logo iremos vencer a barreira da fome no Amapá”, comentou o secretário de Estado de Assistência Social.

Os recursos para o fomento do PPA/Conab, são fruto de emenda parlamentar da deputada Aline Gurgel (REP) e do Senador Davi Alcolumbre (UB).

“A política de segurança alimentar nutricional tem uma legislação, tem conselho e realmente precisa ser efetivada. Então, às vezes, a pessoa, ah, deu uma cesta. Isso não é um favor, é um direito, porque quem tem fome tem pressa. E todas as casas que nós estamos fazendo um monitoramento têm crianças de 0 a 6 anos em insegurança alimentar nutricional. Então, esse direito precisa ser consolidado, está na constituição e é isso que nós estamos fazendo no Amapá”, destacou Aline Gurgel.