Após uma semana internada, mulher baleada na cabeça não resiste

Rosemary Braga, de 36 anos, foi atingida por disparos quando saia de uma área de pontes em Santana

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma mulher identificada como Rosemary Braga Melo, de 36 anos, morreu nesta sexta-feira (17) após não resistir aos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no dia 11 de janeiro, em Santana, município localizado a 17 km de Macapá.

Rosemary foi atingida na cabeça e nos braços enquanto saía de uma área de pontes na Avenida Castro Alves. Segundo informações de testemunhas, dois homens a abordaram e um deles efetuou os disparos. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local.

A vítima estava internada desde o dia do crime, mas não conseguiu se recuperar dos ferimentos. Rosemary tinha antecedentes criminais, com passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen) pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos autores.