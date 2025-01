Apresentador revela dívidas da mãe diretora para manter escola municipal funcionando: ‘está doente’

Fábio Vilhena, do Podpow, fez um desabafo sobre a situação da diretora: "deve Deus e o mundo. Não admito manchar o magistério da minha mãe"

Por SELES NAFES

Fábio Vilhena, apresentador do programa Podpow no YouTube, fez um desabafo emocionado na última sexta-feira (18) ao comentar a situação da mãe, diretora da Escola Municipal Raimunda Lima Guedes, localizada no bairro Marabaixo, em Macapá. Durante uma entrevista com o professor Ruan Lincoln, que também leciona na escola, Vilhena revelou que sua mãe teria acumulado dívidas pessoais para garantir o funcionamento da instituição, inclusive para a compra de merenda escolar.

Segundo Vilhena, sua mãe assumiu a direção da escola ainda durante a gestão do ex-prefeito Clécio Luís e permaneceu no cargo a pedido da comunidade. “Mamãe está sofrendo calada há quatro anos, mas gosta de lutar pela comunidade”, afirmou o apresentador, criticando a falta de suporte da atual gestão.

Ele também denunciou que os repasses da educação não estariam chegando às escolas, dificultando a prestação de contas e gerando cobranças pessoais sobre a diretora com fornecedores.

Entre os problemas mencionados, Vilhena destacou que sua mãe enfrenta dificuldades para garantir itens básicos, como gás e merenda, além de lidar com questões estruturais.

“O poço da escola secou, e minha mãe recebeu mensagens do secretário dizendo que não havia como ajudar. Até o cheiro verde na merenda está faltando”, relatou. O apresentador também criticou a inauguração da escola com equipamentos já deteriorados, afirmando que o interior da instituição estaria sucateado.

O professor Ruan Lincoln reforçou as críticas, mencionando que a falta de repasses é um problema que afeta todas as escolas municipais. Ele também destacou que a atual gestão tem realizado reuniões, mas sem apresentar soluções concretas.

“Foram feitas quatro reuniões em que a prefeitura prometia pagar, mas não cumpria. Temos uma secretaria que cobra, mas não dá retorno”, disse o educador.

Na semana passada, funcionários de caixas escolares da rede municipal realizaram um protesto em frente à Prefeitura de Macapá, exigindo a regularização dos repasses para o funcionamento das escolas. Em resposta, a prefeitura se comprometeu a quitar uma das parcelas em atraso e anunciou que os pagamentos pendentes referentes a 2024 seriam realizados em janeiro e fevereiro de 2025.

Vilhena, no entanto, deixou claro seu descontentamento com a gestão e a situação enfrentada pela mãe.

“Não admito que manchem o magistério da minha mãe. Cadê o dinheiro da educação? Quero que exonere a minha mãe, mas que antes façam o repasse”, declarou o apresentador, encerrando com um apelo para que a situação das escolas seja resolvida.