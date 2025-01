Atiradores matam um e deixam outro ferido durante ataque em área de pontes

Fato foi registrado no município que fica a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Na noite desta quinta-feira (30), um homem acabou sendo morto a tiros em área de pontes no Bairro Remédios 2, município de Santana, a 17 km de Macapá. Uma segunda pessoa também foi atingida e segue em observação no Hospital de Emergências (HE) de Santana. Os autores dos disparos não foram identificados.

Quando a Polícia Militar chegou à passarela Gomes Frei de Andrade, a vítima identificada como Natanael Rodrigues Pinheiro, de 24 anos, já estava sem vida. Já o segundo atingido foi identificado como Leandro Farias Souza, de 22 anos. Ele foi levado por populares ao HE. Segundo informações de testemunhas, dois indivíduos chegaram até o local atirando contra a dupla e logo em seguida fugiram em carro de cor branca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na passarela e constatou o óbito da vítima. A Polícia Científica realizou perícia na área e em seguida fez a remoção do cadáver. A PM ainda realizou buscas nos bairros adjacentes, na intenção de tentar prender os criminosos, mas não teve sucesso.