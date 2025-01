Batismo de mangueira marca acolhimento de novos alunos em escola militar

Além da recepção, escola promoveu mais uma edição de projeto que incentiva a doação e reutilização de uniformes escolares

O tradicional batismo de mangueira encerrou, nesta quinta-feira (30), a semana de acolhimento de 100 novos alunos do 6º ano do ensino fundamental na Escola Estadual Risalva Freitas do Amaral, no bairro Pantanal, em Macapá. A atividade, conduzida pelo Corpo de Bombeiros, simboliza a integração dos estudantes à rotina da escola, que é gerida em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed).

Desde o dia 27 de janeiro, os novos alunos participaram de uma programação especial com instruções sobre a rotina de uma escola militar, aprendizado sobre o regulamento disciplinar e atividades voltadas à inclusão e ao combate ao bullying.

“Após a matrícula, iniciamos a semana de adaptação e acolhimento para que pais e alunos sejam integrados à escola, observando regras e cuidados, desde a disciplina até a alimentação”, explicou a diretora da unidade, Major Greyce Pantoja.

Solidariedade e Sustentabilidade

Além da recepção aos novos alunos, a escola promoveu mais uma edição do projeto “Cabide Social”, que incentiva a doação e reutilização de uniformes escolares. As peças são oferecidas gratuitamente aos estudantes recém-matriculados, sendo doadas por alunos mais antigos que já deixaram a instituição ou adquiriram novos uniformes.

Após o início do ano letivo, a iniciativa se estende para atender também os alunos veteranos que desejam trocar suas peças.