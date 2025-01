Bruno Mineiro é empossado para o 2º mandato em Tartarugalzinho

Mineiro e seu vice, Javã Castanho, foram empossados em evento na Câmara de Vereadores da cidade.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Em cerimônia realizada nesta quarta-feira, 1º de janeiro, o prefeito Bruno Mineiro e seu vice, Javã Castanho, foram empossados para mais um mandato à frente do município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá. O evento ocorreu na Câmara de Vereadores e marcou também a posse dos nove parlamentares eleitos.

Durante a cerimônia, o vereador Leandro Ferreira foi eleito presidente da Câmara, fortalecendo a base de apoio ao prefeito. O alinhamento entre o Executivo e o Legislativo foi destacado como fundamental para garantir a continuidade das ações e dos projetos que visam o desenvolvimento do município.

Mineiro agradeceu à população pela confiança e destacou os desafios e conquistas de seu primeiro mandato. Ele reconheceu as dificuldades enfrentadas nos últimos quatro anos, mas enfatizou os resultados alcançados, que colocaram Tartarugalzinho em evidência no estado.

“Hoje não é só uma vitória minha, mas de todos os cidadãos de Tartarugalzinho que acreditam que a força do trabalho transforma realidades. Esses últimos anos não foram fáceis. Superamos dificuldades, entregamos resultados concretos e mostramos que juntos somos capazes de transformar vidas e fortalecer a nossa cidade. Cada projeto realizado foi pensando no futuro de vocês, porque o nosso compromisso é com Tartarugalzinho, e vamos seguir nesse caminho de progresso e união,” afirmou.

A deputada estadual Liliane Abreu (PV), esposa do prefeito, esteve presente na solenidade e reforçou seu compromisso com o município. Em sua fala, destacou a importância da parceria entre a prefeitura e o governo estadual para promover o desenvolvimento de Tartarugalzinho.

“A política só faz sentido quando chega às pessoas, quando muda vidas e quando promove desenvolvimento. Meu compromisso com Tartarugalzinho é de continuar sendo uma ponte para trazer recursos, projetos e melhorias para essa cidade que cresce e se fortalece” declarou a deputada.

Mineiro elencou que as prioridades deste segundo mandato são saúde, com a expansão do atendimento e melhoria das unidades básicas; a educação, com ampliação da oferta de vagas e qualificação do ensino; a infraestrutura, onde pretende fazer investimentos em obras de saneamento e pavimentação; e geração de empregos, onde pretende firmar parcerias com o setor privado para fomentar o desenvolvimento econômico local.