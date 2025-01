Cachoeira de Santo Antônio terá passarela e local de banho para turistas

A 268 km de Macapá, município criou Secretaria de Turismo e pretende usar suas riquezas para atrair visitantes

Por SELES NAFES

Técnicos da uma empresa de engenharia contratada pelo governo do Amapá iniciaram os estudos para a construção de uma passarela de contemplação na Cachoeira de Santo Antônio, localizada no município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá. A ideia, segundo o novo prefeito Teddy Marcel (União), é desenvolver um roteiro turístico que inclua a cachoeira e outras atrações da região.

Com uma infraestrutura em expansão e avanços na urbanização, Laranjal do Jari tem atraído investimentos em áreas como hotelaria, gastronomia e entretenimento, oferecendo serviços que agradam aos visitantes. Por isso, o objetivo é fazer com que o turista não apenas visite a Cachoeira de Santo Antônio, mas também explore outros pontos de interesse no município.

“Trata-se do padroeiro do município (Santo Antônio), e na vila temos uma antiga igrejinha que vamos revitalizar para receber os turistas. Também incluiremos nesse passeio o museu e uma passagem pelo cemitério onde existe uma sepultura nazista, que também é um local que desperta interesse dos visitantes”, adianta o prefeito, que tomou posse no dia 1º de janeiro criando as secretarias de Turismo e Empreendedorismo.

“Sem a gente divulgar, todos os fins de semana a cachoeira já recebe turistas, mas imagina então quando este novo atrativo estiver pronto”, acrescentou.

O trabalho dos técnicos começou esta semana com o estudo do solo. Nesta etapa, eles contam com o apoio logístico da prefeitura de Laranjal do Jari. O objetivo é criar um projeto arquitetônico para que o governo construa a passarela, que já tem recurso garantido pelo senador Davi Alcolumbre (União), conforme informou o prefeito.