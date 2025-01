Cerimônia do Oscar será exibida durante o Carnaval do Povo

Programação unirá cinema e carnaval em festa pública no espaço tradicional da Praça da Bandeira

Por RODRIGO DIAS

O governo do Amapá está preparando uma grande festa para a população de Macapá. No dia 2 de março, a partir das 21h, a Praça da Bandeira, no centro da cidade, será palco de uma exibição pública da cerimônia do Oscar.

A iniciativa, anunciada no perfil do governador Clécio Luís, na tarde desta terça-feira (28), visa unir a folia do Carnaval do Povo ao orgulho pelo cinema brasileiro. Este ano, o Brasil torce para Fernanda Torres e o filme “Ainda Estou Aqui”, que concorrem em três categorias: melhor atriz, melhor filme e melhor filme internacional.

A população poderá levar cuba e cadeira de praia para se divertir durante a exibição, que será projetada em um grande telão. No entanto, é importante evitar recipientes de vidro para garantir a segurança de todos.

“Será um dia inesquecível”, disse uma internauta. “Bela iniciativa, estaremos lá” disse outro, ao reagir ao anúncio feito pelo governador.

Além disso, haverão apresentações de bandas tradicionais durante a programação que contará com muito carnaval.