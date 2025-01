Círculo ‘aparece’ ao redor do sol e intriga amapaenses; saiba o que é este fenômeno

Fenômeno solar foi avistado em várias partes do estado, incluindo Macapá, Santana e Mazagão.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Moradores de diversas cidades do Amapá presenciaram um fenômeno celestial nesta quinta-feira (23), que despertou a curiosidade e encantamento. Fotos e vídeos de um círculo ao redor do sol inundaram os grupos de mensagens nas redes sociais.

“Eu nunca havia visto algo assim, não tão forte desse jeito”, comentou Maria Assunção, moradora do Bairro Nova Esperança, na região sul de Macapá.

“Já fiz minha foto”, brincou um internauta.

Segundo o meteorologista do Instituto de Pesquisas Científicas do Amapá, Jefferson Vilhena, o fenômeno é conhecido como halo solar. Ele ocorre quando a luz do sol atravessa cristais de gelo na atmosfera, formando um anel colorido ao redor do astro.

O halo solar foi avistado em várias partes do estado, incluindo Macapá, Santana e Mazagão.

Vilhena explica que o halo solar é um evento relativamente raro e depende de condições atmosféricas específicas para acontecer.

“Se tiver coloração, é arco-íris circular. Se não tiver coloração, é halo”, diferenciou.