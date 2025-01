Clécio exonera diretor acusado de agredir esposa em festa privada de réveillon

Esposa com as pernas para fora do carro numa tentativa de escapar do marido

Por SELES NAFES

O governador Clécio Luís (SD) exonerou o diretor de Atração de Investimentos da Agência Amapá, Moisés Alcolumbre, flagrado agredindo a esposa na noite do réveillon, em um condomínio na zona sul de Macapá.

De acordo com as primeiras informações, o casal estava numa festa na casa de amigos empresários do ramo de supermercados quando iniciou uma discussão. Testemunhas relataram que ela pedia a chave do carro para ir embora, mas Moisés teria se recusado a dar. Os dois deixaram a casa juntos e entraram numa SUV branca onde começaram as agressões.

As cenas de violência foram gravadas por moradores, que avisaram a portaria e pediram que o portão fosse trancado para impedir que uma possível fuga. Um funcionário do condomínio aparece de moto. Ele olha para o carro e deixa o local.

Dentro do veículo, a vítima se debate e põe as pernas para fora do carro numa tentativa de escapar, mas a porta é fechada pelo marido na perna esquerda da esposa, que grita de dor. As agressões continuam por alguns minutos, sob protestos de moradores que filmavam a situação.

Em seguida, um morador chega de carro e a esposa desembarca com um vestido branco. Ela chora: “meu Deus!!!!”.

Moisés Alcolumbre vai para o veículo onde a vítima está e tenta puxá-la pelo vidro entreaberto. Ele bate no vidro, grita algumas palavras e fica parado ao lado do veículo por cerca de dois minutos, até o carro ir embora. Logo depois, o agressor entra em sua SUV e deixa o condomínio.

A esposa registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Contra as Mulheres (DECCM), e conseguiu uma medida protetiva.

O decreto de exoneração publicado hoje pelo governo tem efeitos retroativos a 1º de janeiro.