Clientes de advogado em Macapá são alvos de golpistas

Por SELES NAFES

Golpistas do Ceará estão tentando enganar clientes de um escritório de advocacia em Macapá, e o caso já está sob investigação da Polícia Civil. O alvo dos criminosos é o advogado Fábio Garcia, que precisou emitir um alerta nas redes sociais nesa quarta-feira (8).

O Portal SN apurou que vários clientes foram abordados pelos golpistas, que se passavam por atendentes do escritório de Macapá. Durante as conversas, os golpistas informavam que os clientes tinham alvarás com valores a receber, relacionados a processos conduzidos por Fábio Garcia na Justiça.

Em um dos casos, um falso funcionário do escritório solicitou a transferência de R$ 3,8 mil, alegando que o valor seria necessário para pagar as custas finais do processo e liberar a quantia supostamente disponível na sentença.

“Eles acessam o sistema PJE, que é público, e visualizam processos com pagamentos pendentes. Assim, conseguem identificar o nome do cliente, mas ainda não sabemos como obtêm os contatos dessas pessoas (dados pessoais são sigilosos no processo judicial eletrônico). Usando um número com DDD 96, eles se passam por mim”, explicou Fábio Garcia.

O golpe apresenta um nível elevado de sofisticação. Os criminosos chegam a falsificar sentenças e enviam fotos simulando que o advogado estaria participando de audiências em plenários de tribunais.

Até o momento, cinco clientes procuraram diretamente Fábio Garcia para verificar a veracidade das cobranças e descobriram que se tratava de um golpe.

O advogado já notificou a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Amapá, que está trabalhando na identificação dos envolvidos. Os suspeitos seriam criminosos residentes em Fortaleza, no Ceará.

Fábio Garcia divulgou um número de telefone (96 99902-1112) para que clientes possam entrar em contato com o escritório caso sejam abordados pelos golpistas com cobranças semelhantes.