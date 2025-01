Coletânea traz legado completo do escritor amapaense Fernando Canto

Iniciativa é do Governo do Amapá em parceria com a editora amapaense O Zezeu.

Toda a obra do escritor amapaense Fernando Canto será imortalizado na coletânea “Publicações Reunidas de Fernando Canto”. A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Amapá e a editora amapaense O Zezeu.

Prevista para lançamento no segundo semestre de 2025, a publicação reúne textos publicados desde 1984, além do romance inédito “Cabeças de Vidro”, concluído em 2024, pouco antes do falecimento do autor.

A coletânea contará com poemas, contos, crônicas e textos acadêmicos de Fernando Canto, ressaltando a versatilidade do autor em diversas áreas da literatura e das ciências sociais. Segundo Sônia Canto, viúva do escritor, o lançamento representa um momento de júbilo e saudade.

Valorização cultural

O projeto faz parte de uma série de ações governamentais que visam preservar e promover a literatura regional.

De acordo com a secretária de Cultura, Clícia Vieira Di Miceli, o trabalho de Fernando Canto destaca a literatura como uma ferramenta poderosa de valorização cultural.

“Seu legado literário é fundamental para fortalecer a identidade cultural do Amapá e incentivar novos escritores locais”, afirmou.

Entre as ações relacionadas, destaca-se a homenagem ao escritor na Folia Literária Internacional do Amapá, realizada em novembro de 2024, e a reedição de livros de autores regionais, com distribuição gratuita.

O autor

Nascido em 29 de maio de 1954, em Óbidos (Amazonas), Fernando Canto radicou-se no Amapá, onde construiu uma carreira brilhante como sociólogo, professor, poeta, cronista, contista e músico. Foi fundador do Grupo Pilão, com mais de 100 músicas gravadas, e autor de mais de 20 livros que transitam entre a ficção, a poesia e trabalhos científicos nas áreas de sociologia e antropologia.

Entre suas obras mais conhecidas estão Os Periquitos Comem Mangas na Avenida, Telas e Quintais, O Bálsamo e Outros Contos Insanos, Mama Guga, Fortaleza de São José de Macapá – Vertentes Discursivas, e Cartas dos Construtores.

Além de sua produção literária, Canto ocupou cargos de destaque, como presidente da Academia Amapaense de Letras e membro do Conselho Editorial do Senado Federal.