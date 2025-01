Colisão entre carro e moto deixa mulher em estado grave

LARANJAL DO JARI

Acidente foi registrado na noite deste domingo (5) no município a 270 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (5) em Laranjal do Jari, município a cerca de 270 km de Macapá. Katrine Katia Cardoso da Silva, que conduzia uma motocicleta, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente com um carro, segundo testemunhas.

Os primeiros socorros foram prestados pelo Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima rapidamente ao hospital da cidade.

De acordo com a PM do Amapá, o carro era conduzido por Walker Rosso de Freitas, que prestou socorro e permaneceu no local. Conforme o Boletim de Ocorrência, a motociclista apresentava sinais de embriaguez.

Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde de Katrine Cardoso seguia grave. A Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local para apurar as circunstâncias do acidente.