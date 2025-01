Com 11 queixas, acusado de perseguir e divulgar imagens íntimas da ex é preso

Investigado foi preso em uma casa na invasão da norte-sul, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 23 anos que vinha perseguindo a ex-companheira foi preso nesta quinta-feira (16) pela Polícia Civil do Amapá.

De acordo com o delegado Bruno Braz, adjunto da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), trata-se de um homem perseguidor perigoso que tem compulsão pela vítima. Contra ele há pelo menos 11 boletins de ocorrência por fatos diversos, como perseguição, ameaça, lesão corporal, dano e descumprimento de medida protetiva.

“Recentemente, as investidas contra a vítima vinham se intensificando com diversas abordagens surpresas na rua e nas redes sociais, com agressões, ameaças e ofensas e ela estava apavorada, inclusive ele estaria divulgando a terceiros imagens íntimas da vítima e criou um perfil falso em site pornográfico para compartilhar estas imagens”, detalhou Bruno Braz.

Ainda segundo o delegado, em razão disso, foi expedido mandado de prisão preventiva. O cumprimento foi realizado pela equipe de investigação na casa do investigado, que fica localizada na invasão da norte-sul, na zona norte de Macapá.

Após prestar depoimento, o preso seguirá para audiência de custódia. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.