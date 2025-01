Com fome, jovem que teve trigêmeos pede socorro por filho com paralisia cerebral

Além do bebê com problemas de saúde, Ilma tem outros 4 filhos para alimentar. Ela precisa vir a Macapá com frequência.

Por RODRIGO DIAS

A geladeira e a despensa vazias são apenas algumas das inúmeras dificuldades enfrentadas pela dona de casa Ilma Pereira da Costa, de 31 anos. Moradora da área rural do Rio Cemitério, no interior de Afuá (PA), ela clama por ajuda para sua família.

No Amapá, Ilma teve cinco filhos: o mais velho tem 13 anos, outro tem 5, e os trigêmeos nasceram em novembro de 2022. Após 25 dias na maternidade, um dos bebês faleceu, restando dois sobreviventes. Dentre eles, o pequeno João Cézar foi diagnosticado com paralisia cerebral e necessita de cuidados especiais constantes.

O maior obstáculo enfrentado por Ilma é a impossibilidade de trabalhar, já que dedica 24 horas do dia aos cuidados do filho. A família depende dos bicos feitos pelo esposo, que tira açaí, mas o aumento da escassez do fruto tem agravado a situação.

“Estou passando por momentos de dificuldade. Não tenho dinheiro para pagar a passagem e levar meu filho para a consulta no Sarah, [hospital] em Macapá. Meus filhos também precisam de fraldas, mas já não tenho como comprar. Meu bebê especial usa fraldas 24 horas porque não anda, não senta nem engatinha. Ele passa o tempo todo no colo ou na rede”, desabafou Ilma.

A dona de casa informou que recebe um benefício, mas o valor mal cobre as despesas dos primeiros dias do mês. A família vive a cerca de 4 horas de barco, pelo rio Amazonas, até Macapá.

“Eu imploro, me ajudem. Não é fácil pedir, mas é o único jeito neste momento. Preciso estar em Macapá na segunda-feira, dia 20, para a consulta do meu bebê com o neuropediatra. É urgente, e só vocês podem me ajudar”, apelou a mãe.

O custo da passagem da comunidade onde Ilma mora até a capital do Amapá é de R$ 120 (ida e volta). No entanto, em algumas ocasiões, ela precisa trazer os outros filhos, já que não há com quem deixá-los. O filho mais velho também paga passagem. Além disso, ao chegar em Macapá, é necessário utilizar transporte por aplicativo.

Quem desejar ajudar a família com alimentos, fraldas ou dinheiro pode entrar em contato pelo número (96) 98415-1035 (ligação/WhatsApp) ou fazer uma transferência via PIX para a chave 027.570.662-18 (CPF).

“Desde já, agradeço do fundo do meu coração por qualquer ajuda. O que fizerem por mim e pelos meus filhos não tem preço. Apenas peço bênçãos em suas caminhadas e em suas vidas. Muito obrigada mesmo”, finalizou Ilma.