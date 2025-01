Com muita dança e energia, Pablo, Alceu Valença e João Gomes embalaram a chegada de 2025 no Amapá

Além dos shows, último dia da programação do Réveillon do Amapá teve 15 minutos de queima silenciosa de fogos.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Com cada música na ponta da língua, e em tom alto, a multidão que novamente tomou conta do anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá celebrou a chegada de 2025 cantando e dançando os grandes sucessos de Pablo do Arrocha, Alceu Valença e João Gomes, na festa da virada de ano-novo do Réveillon do Amapá.

Mais uma vez a organização do evento estimou o público em mais de 200 mil pessoas, que fizeram a alegria dos empreendedores do, principalmente do ramo de bebidas e alimentos.

Antes dos shows principais, o artista amapaense Rogério e Cia esquentou o público junto com sua banda, colocando a massa pra dançar do axé ao brega.

Em seguida, Pablo entrou em cena para o delírio das milhares de fãs que se imprensaram em frente ao palco. O público feminino é uma marca registrada do artista e em Macapá não foi diferente. O repertório embolou a multidão sem parar um minuto sequer. A noite havia começado em grande estilo.

A contagem regressiva deu uma pausa no show do consagrado Alceu Valença, estrela histórica da MPB. A hora da virada emocionou o povo com o show pirotécnico e a Fortaleza como cenário de luz saudando o Ano Novo. Foram 15 minutos de queima de fogos de artifício sem estampido – uma medida visando a proteção da saúde de autistas e animais.

Logo em seguida, os conhecidos sucessos do cantor pernambucano também foram cantados a plenos pulmões.

Já era 2025 quando o festejado João Gomes começou sua apresentação. Já se tinham passado mais de 7 horas de evento, mas ele não deixou o público ficar quieto e ainda tirou a energia que ainda tinha na multidão, que não arredou o pé e ficou até a última música.

Um grande número de policiais militares ficou patrulhando a região para garantir uma saída segura do evento.

Os quatro dias de programação do Réveillon do Amapá foram realizados pelo Governo do Amapá em parceria com a iniciativa privada e apoio do senador Davi Alcolumbre.