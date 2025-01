Com queda de 33% nos crimes letais, PM destaca 771 recapturas e 269 armas apreendidas

Números evidenciam ainda 352 operações e 431 veículos furtados ou roubados que foram recuperados.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Militar do Amapá apresentou, nesta quinta-feira (9), o balanço das ações realizadas em 2024 e traçou as diretrizes e metas para o ano de 2025.

Ao todo, foram realizadas 352 operações, das quais 94 foram executadas por meio de serviço extraordinário remunerado.

Os dados revelam que, ao longo do ano, foram apresentados 7.155 infratores, capturados 771 foragidos, apreendidas 269 armas de fogo e recuperados 431 veículos. No entanto, o relatório não divulgou o número de mortes em ocorrências de intervenção policial.

Além do trabalho repressivo, a PM também se destacou em ações preventivas, beneficiando 21.608 pessoas por meio de projetos sociais.

“Hoje nós atuamos realizando muito mais barreiras e abordagens. Isso tem um reflexo direto na ação criminal. Quando conseguimos implementar essas operações dentro de uma área geográfica, seja em um bairro ou cidade, os índices diminuem. Também seguimos fazendo ataques a pontos específicos com base na inteligência. O Amapá é o 2º melhor estado do Brasil na redução de Crimes Violentos Letais Intencionais, com uma redução expressiva de 33% entre 2023 e 2024”, comentou o coronel Costa Júnior, comandante da PM do Amapá.

O comandante também destacou a importância da conscientização individual para reduzir infrações e acidentes:

“Isso depende muito das ações humanas. A Polícia Militar está fazendo sua parte, mas, infelizmente, muitas pessoas continuam transgredindo voluntariamente. Vamos intensificar nosso trabalho, mas solicitamos que cada pessoa busque essa conscientização: respeitar as leis de trânsito, evitar beber e dirigir, não usar o celular ao volante e usar o cinto de segurança. Com isso, elas estarão se protegendo, respeitando suas famílias e preservando a vida de outras pessoas que poderiam ser vítimas.”

O coronel ainda ressaltou que a política do governo de aumentar o efetivo está em andamento. Mais de 600 novos policiais ingressaram na corporação, e uma nova turma será incorporada neste primeiro semestre de 2025. Além disso, equipamentos de última geração foram adquiridos para reforçar o combate à criminalidade.