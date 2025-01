Com selfie de cela do Iapen, detentos abrem conta digital e perfil falso para praticar sextorsion

A vítima foi um homem de 37 anos, que chegou a fazer transferências bancárias após ser chantageado pelos golpistas.

Um esquema de falsidade ideológica, chantagem e extorsão, praticado de dentro das celas do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, foi descoberto pela Polícia Civil. Nesta quinta-feira (23), dois detentos foram indiciados após serem identificados durante investigação da Delegacia Especializada nos Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

Segundo as investigações, de dentro da cela, os detentos criaram uma conta bancária utilizando uma selfie tirada no interior do cárcere e abriram um perfil falso em uma rede social, sob o nome de Rafaela Marques.

Usando a foto de uma mulher como isca, iniciaram uma conversa com a vítima, um homem de 37 anos, e, após troca de fotos íntimas, um segundo perfil criado pelos criminosos entrou em contato.

Esse novo perfil acusou a vítima de estar interagindo com uma menor de idade, ameaçando denunciá-lo por pedofilia. Para evitar a suposta denúncia, os detentos exigiram uma quantia em dinheiro. A vítima, intimidada, transferiu R$ 1.100,00 antes de procurar a Polícia Civil.

O delegado Leandro Leite, da DECCP, explicou que essa é uma prática conhecida como “sextorsion”, na qual vítimas são chantageadas com ameaças de divulgação de material íntimo ou sexual em troca de dinheiro.

“Os criminosos obtêm esse material de forma enganosa, por hacking ou gravação não autorizada, e exigem dinheiro, favores sexuais ou mais conteúdo íntimo sob pena de expor a vítima para familiares, amigos ou ao público”, acrescentou o delegado.

Durante as investigações, a Polícia Civil teve acesso, com ordem judicial, à fotografia usada pelos detentos para abrir a conta bancária digital. A imagem mostra claramente o ambiente carcerário ao fundo. O inquérito policial sobre o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário e à comissão de disciplina do Iapen.

O delegado Leandro reforçou a precaução de não se compartilhar material íntimo online e de desconfiar de perfis desconhecidos nas redes sociais.

“Em caso de suspeita de golpe, é essencial procurar as autoridades imediatamente”, recomendou.