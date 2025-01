Com simpatia e talento, amapaense brilha em cima salto de 15 cm no Programa Sílvio Santos

Influenciador digital Matt Batista, fã da cantora Joelma, é natural de Laranjal do Jari, no interior do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Dono de um sorriso contagiante e um talento admirável, o amapaense Mateus da Conceição Batista, de 24 anos, conquistou as redes sociais esta semana ao mostrar mais uma vez o seu trabalho em nível nacional.

O influenciador digital, conhecido como Matt Batista, é natural de Laranjal do Jari, no interior do Amapá, mas recentemente mudou-se para o bairro Perpétuo Socorro, em Macapá.

O artista acumula mais de 184 mil seguidores no Instagram, 266 mil no TikTok e milhões de visualizações em seus vídeos de dança, que se tornaram verdadeiros sucessos de curtidas em várias páginas. Além disso, ele é ativista cultural, destacando-se nos segmentos de quadrilha junina e toada.

Em entrevista ao Portal SN, Mateus revelou que dança desde criança, mas foi aos 12 anos que decidiu se profissionalizar, dedicando-se a aulas de ballet, jazz e dança contemporânea. Fã declarado da cantora paraense Joelma, ele não esconde sua inspiração na artista para criar suas performances.

“Eu faço vídeos básicos em minha própria casa. Atualmente, estou gravando em pontos turísticos de Macapá. Meu diferencial está na velocidade que uso para dançar e no carisma”, explicou.

Mateus já marcou presença na televisão nacional. Em 2022, participou duas vezes do quadro “Famosos da Internet”, no Programa Eliana, no SBT, onde ganhou um prêmio após viralizar com um vídeo em que realizou um chá revelação inovador para uma amiga.

Em 2025, o artista esteve no quadro “Show de Calouros”, do Programa Silvio Santos. Sua performance, feita em cima de botas com salto de 15 centímetros, ao som de Joelma, encantou a apresentadora Patrícia Abravanel e os jurados. O calçado utilizado na apresentação foi um presente de Natália, filha da cantora.

“É algo inexplicável, um sentimento de gratidão. Eu nunca imaginei pisar no SBT, ainda mais vindo de onde vim, onde muitos acham que é impossível. Meu maior objetivo é ser reconhecido nacionalmente pelo trabalho incrível que estou fazendo hoje, e sigo com fé”, destacou.

Atualmente, Mateus está engajado em uma campanha para participar do Rancho do Maia, reality show apresentado pelo influenciador Carlinhos Maia.

“Meu desejo de ir para o Rancho vem da identificação com as brincadeiras e diversões que acontecem lá. Além disso, quero mostrar mais sobre minha arte e falar sobre o estado do Amapá, usando a visibilidade que o Carlinhos tem”, concluiu.

Mateus continua criando vídeos para entreter o público e divulgar seu trabalho, provando que talento e determinação podem abrir portas para sonhos maiores.