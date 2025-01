Condenado e procurado, traficante estava hospedado em hotel em Macapá

Além da prisão, os policiais encontraram drogas no carro em que o criminoso estava.

Dois criminosos condenados por tráfico de drogas foram surpreendidos e capturados pela Polícia Civil do Amapá, nesta sexta-feira (10), em Macapá. A ação foi da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE).

Ambos estavam com mandados de prisão em aberto. O primeiro detido, um homem de 48 anos, condenado por tráfico de drogas e conhecido por sua reincidência, foi localizado em um hotel na capital.

Integrante de uma organização criminosa, ele possui um histórico de crimes relacionados ao tráfico desde 2011, sendo preso, processado e condenado repetidamente. Ao progredir de regime, ele retomava suas atividades ilícitas.

Durante a operação, drogas foram encontradas tanto em seu veículo, estacionado em via pública, quanto no quarto do hotel onde estava hospedado. Entre os entorpecentes apreendidos, predominava a cocaína. Além de cumprir o mandado de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

“Por meio do trabalho de inteligência, conseguimos identificar que ele estava hospedado em um hotel, em Macapá. Realizamos diligências e conseguimos prendê-lo com drogas dentro do seu carro, em via pública. Em seguida, nos deslocamos ao quarto do hotel onde ele estava hospedado, onde encontramos mais drogas, na maioria, cocaína. Além de darmos cumprimento ao mandado de prisão em aberto, ele também foi preso em flagrante por tráfico de drogas”, narrou o delegado Kleyson Fernandes.

O segundo preso, de 27 anos, foi localizado no bairro Perpétuo Socorro. Também condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ele estava foragido e foi detido sem resistência.

As autoridades não divulgaram os nomes dos detidos. Ambos foram apresentados à audiência de custódia, onde permanecerão à disposição da Justiça.