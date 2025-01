Confira a programação completa do Carnaval 2025 no Meio do Mundo

Programação inclui desfiles de escolas de samba, blocos carnavalescos, micareta e shows em praças em Macapá e interior do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Lançado nesta semana, o Carnaval no Meio do Mundo, edição 2025, traz uma extensa programação em Macapá e outros municípios do Amapá, com apoio do Governo do Estado.

O evento ocorre de 31 de janeiro a 5 de março e conta com desfiles de escolas de samba, folia em Santana, circuitos de blocos e atividades nos residenciais e municípios. Com o tema “Unidos pela Sustentabilidade e Preservação Ambiental”, o Carnaval promove turismo, empreendedorismo, geração de renda e valorização cultural.

O evento recebeu R$ 7,5 milhões em recursos articulados pelos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues. Durante o lançamento oficial, em 14 de janeiro, foi firmada uma parceria entre o Governo do Estado e o Sebrae para fortalecer o empreendedorismo no circuito carnavalesco.

Programação completa

Sexta-feira, 31 de janeiro

Abertura da Central do Carnaval Amapá 2025

Local: Marco Zero do Equador

Nos domingos 2, 9, 16 e 23 de fevereiro

Carnaval do Povo

Local: Praça da Bandeira

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Primeira noite dos desfiles das escolas de samba

Local: Sambódromo de Macapá

Sábado, 1 de março

Segunda noite dos desfiles das escolas de samba

Local: Sambódromo de Macapá

Dias 1 a 4 de março

Carnaval de Santana – Desfile dos Blocos de Micaretas

Local: Corredor da Folia – Santana

Domingo, 2 de março

Carnaval do Povo

Local: Praça da Bandeira

Terça-feira, 4 de março

Desfile do Bloco A Banda em Macapá

Sede do Bloco A Banda

Quarta-feira, 5 de março

Apuração do desfile das escolas de samba

Local: Sambódromo de Macapá