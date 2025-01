Criação de peixes e camarão: Aquiap reinaugura sede em momento de retomada

Entidade recebeu R$ 200 mil de investimentos com emenda do senador Randolfe Rodrigues (PT)

Por RODRIGO DIAS

Evelin Brasão Castillo, de 22 anos, é moradora do assentamento Bom Jesus, a 45 minutos de carro da sede do município de Tartarugalzinho, no interior do Amapá. Há dois anos, a jovem iniciou a criação de peixes em sua comunidade, contando com o apoio do Instituto de Aquicultura do Amapá (Aquiap).

Nesta sexta-feira (17), Evelin participou da reinauguração da sede do Aquiap, no bairro Jesus de Nazaré, em Macapá. Para a criadora, o evento foi uma oportunidade de expandir suas atividades.

“Tenho um viveiro nativo onde crio tambaqui, pirapitinga e tilápia. Eu comercializo o pescado e sobrevivo disso. Agora quero ativar um tanque escavado e vim participar porque esse novo espaço pode nos acolher e instruir. É uma oportunidade de prosperar”, afirmou Evelin.

Segundo Emanuel Brito, presidente do Aquiap, o instituto conta atualmente com mais de 200 associados em todo o Amapá, que produzem até 1,7 mil toneladas por mês, especialmente de pirapitanga, tambatinga, tambaqui, matrinxã e tilápia.

A meta é aumentar esse número para fortalecer o segmento aquícola no estado. A entidade não soube informar o tamanho da produção atual e se é suficiente para o estado, porque neste momento a Aquiap está retomando as atividades e ainda fará esse levantamento.

Estrutura para visitas

Para esta nova etapa, foram adquiridos móveis para o novo espaço e um veículo que auxiliará nas visitas às comunidades e municípios. O investimento de mais de R$ 200 mil foi garantido por meio de uma emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (PT).

“O foco para 2025 é a implantação de projetos com tanques de membrana, que não dependem de transporte, escavadeiras, combustível ou estudos ambientais. O produtor não precisa ter rio ou igarapé; basta um poço amazônico com água de boa qualidade. Assim, será possível produzir até uma tonelada de peixe ou camarão a cada seis meses. Nosso principal objetivo é iniciar projetos comerciais de criação de camarão no Amapá”, explicou Brito.

Durante a solenidade de entrega da nova sede, o senador Randolfe Rodrigues destacou a importância de investir na capacitação de trabalhadores, técnicos e pesquisadores do setor.

“Foram R$ 250 mil investidos aqui. Continuaremos apostando na verticalização da produção. Temos potencial para isso. Por isso, há investimentos do Governo do Estado e nossos em um frigorífico em Calçoene e na produção camaroeira. Não podemos permitir que toda essa produção de pescado seja levada para fora. Precisamos criar condições para que o beneficiamento e a verticalização da produção aconteçam aqui”, afirmou o senador.