Criança é flagrada em janela de apartamento no 4º andar em Macapá

Caso ocorreu no residencial Vila dos Oliveiras, nesta sexta-feira (17)

Por RODRIGO DIAS

Uma criança, aparentemente com 4 anos, foi flagrada na janela de um dos apartamentos do residencial Vila dos Oliveiras, localizado no bairro Araxá, na zona sul de Macapá, nesta sexta-feira (17).

O menino foi filmado por vizinhos de um bloco ao lado enquanto estava sentado na janela do apartamento, situado no 4º andar do edifício inaugurado no ano passado. De acordo com testemunhas, ele parecia estar sozinho no imóvel.

O Conselho Tutelar da Zona Sul, procurado pelo Portal SN, informou que ficou sabendo sobre a situação pelas redes sociais, mas ainda não realizou diligências no local para investigar o caso e identificar a família da criança.

“Na verdade, nesse caso orientação e responsabilidade é dos pais. Cabe advertência, mas não temos se quer o endereço”, comentou a conselheira Edna Rodrigues.

No entanto, no vídeo é possível perceber que o apartamento fica no bloco azul 24, do Residencial Vila dos Oliveiras, onde cada bloco tem uma cor diferente.

Até o momento, não há registros oficiais de acidentes ou outras ocorrências semelhantes no residencial.