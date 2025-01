CSA pede que moradores de Macapá armazenem água para até 3 dias

MELHORIAS NO FORNECIMENTO

Interrupção programada será começa à meia-noite de quinta (9). Em alguns bairros, pressurização do sistema pode demorar 72 horas ou mais

Por ALLAN VALENTE

A Companhia de Saneamento do Amapá (CSA) anunciou a interrupção temporária do fornecimento de água na quinta-feira (9), a partir da meia-noite. A paralisação, que terá duração de 12 horas, é necessária para manutenção preventiva na adutora de água bruta e instalação de válvulas no complexo operacional da empresa. O abastecimento será suspenso em todos os bairros atendidos pelo Sistema Central de Macapá, exceto nas áreas cobertas por sistemas isolados.

De acordo com Matheus Reato, técnico e gerente de operações da CSA, o objetivo da manutenção é modernizar o sistema de captação e melhorar a eficiência operacional.

“A parada programada será para melhorias no nosso sistema de captação. Terá início à meia-noite do dia 9 e terminará ao meio-dia. Durante o período, faremos a substituição de quatro válvulas automáticas, permitindo o controle do painel de captação pelo Centro de Operações Integradas (COI), o que proporcionará maior automação nos serviços,” explicou.

O gerente também destacou que, com as melhorias, o tempo de retorno do abastecimento em casos de paradas emergenciais será reduzido entre 15% e 20%.

“Hoje, o retorno pode levar até 72 horas. Após essa modernização, conseguiremos reduzir significativamente esse tempo, garantindo maior eficiência para a população,” completou.

A CSA informou que aproximadamente 50.474 residências serão impactadas pela suspensão. A companhia recomenda que os moradores utilizem estratégias de armazenamento racional de água em seus reservatórios domiciliares durante o período da manutenção, pois a normalização do abastecimento será gradual em algumas áreas e pode levar até 72 horas para ser totalmente restabelecida.

Os bairros abastecidos pelos sistemas isolados não serão afetados pela interrupção. Esses bairros incluem Cabralzinho, Brasil Novo, Fazendinha, Mestre Oscar, Floresta Tropical, Terra Nova e o Conjunto Habitacional Açucena.