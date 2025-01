Detento é indiciado por matar cunhado que mudou de facção

Autor do homicídio cumpre pena por latrocínio e cometeu o crime em 2023

Por OLHO DE BOTO

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou nesta segunda-feira (27) que indiciou um detento do Iapen por uma execução ocorrida em 3 de julho de 2023, numa área de invasão do Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Ivanilson de Sousa Lobato tinha 21 anos quando foi assassinado com 4 tiros na cabeça, em decorrência da guerra entre facções criminosas.

Atualmente, o autor do homicídio está preso no Iapen por latrocínio, a investigação descobriu que ele namorava a irmã da vítima e era o único que sabia onde o cunhado se escondia, por isso, recebeu ordens do crime organizado para executá-lo.

O chefe da DHPP, Leonardo Leite, contou que, como não havia testemunhas no procedimento investigatório, uma vez que ninguém quis depor com medo de represálias, o laudo do exame necroscópico feito no corpo da vítima foi fundamental, apontando que os projéteis retirados do cadáver de Ivanilson eram compatíveis com o revólver calibre 38 usado pelo acusado.

“Diante dos elementos de prova, corroborado com a confissão do autor, o indiciamos pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe”, disse o delegado.

O detento não teve o nome revelado. Em depoimento, ele assumiu o crime e relatou que o cunhado teve a morte decretada porque havia ‘rasgado a camisa’ (mudado de facção).