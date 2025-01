Divórcio conturbado e medida protetiva motivaram saída de Kaká do PL

Deputado federal Vinicius Gurgel admite rompimento, mas diz que fim de casamento inviabilizou Kaká no Partido

Por SELES NAFES

O fim conturbado do casamento entre o deputado estadual Kaká Barbosa e a deputada federal Sonize, ambos do PL, foi o principal motivo para a saída do ex-presidente da Alap da legenda. A informação é do deputado federal e principal nome do partido no Amapá, Vinicius Gurgel.

O parlamentar admitiu que a relação é “zero” com Kaká por vários motivos, mas que o divórcio problemático e os bastidores da separação teriam sido determinantes.

A deputada Sonize possui uma medida protetiva contra Kaká, num processo que corre em segredo de justiça.

“Não temos mais nenhuma relação, mas ficou insustentável até eles estarem juntos numa reunião partidária”, comentou Vinicius.

Um documento assinado no fim de novembro pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, não entra em detalhes sobre os motivos da saída de Kaká. Mas deixa claro que a permanência seria insustentável por “divergências doutrinárias” com o partido no Amapá.

O presidente do partido afirma ainda que a permanência causaria graves danos à legenda, mas ao mesmo tempo tranquiliza Kaká quanto à manutenção do mandato de deputado estadual. Em outros casos, o partido normalmente exige a devolução do mandato.