Dominicano é preso no Amapá com passaporte falsificado

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de nacionalidade dominicana foi preso pela Polícia Federal na segunda-feira (27) na cidade de Oiapoque (AP), a 590 km de Macapá, com passaporte falsificado. Ele foi detido na Delegacia da PF após agentes identificarem irregularidades no documento durante uma inspeção de rotina.

De acordo com as autoridades, o homem confessou que havia adquirido o documento na República Dominicana por 16 mil pesos dominicanos (cerca de R$ 1,5 mil), de um falsificador.

Durante a investigação, os agentes verificaram que o dominicano já possuía antecedentes criminais em seu país de origem, incluindo condenação por roubo.

O passaporte foi apreendido. Com isso, o homem foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanecerá à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

Pela falsificação, caso seja condenado, ele poderá cumprir pena de até seis anos.

Fluxo migratório em Oiapoque

Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, se tornado um ponto de entrada para migrantes, incluindo dominicanos, que buscam melhores condições de vida no Brasil.

No último dia 19, a PF prendeu outros dois dominicanos na cidade amapaense por uso de passaportes falsificados, também durante uma fiscalização de rotina. Os detidos confessaram ter pago entre US$ 2 mil e US$ 8 mil (aproximadamente R$ 48 mil) pelos documentos fraudulentos.

Um dos indivíduos já havia adquirido passagem para a Colômbia, indicando intenção de prosseguir viagem pelo Aeroporto de Macapá. Eles também estão presos no Iapen.