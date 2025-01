Dupla invade escola e mata homem com 6 tiros no interior do Amapá

Crime ocorreu no distrito de Cupixi, no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 37 anos foi morto dentro da Escola Estadual Florença Torres de Araújo, no distrito de Cupixi, no município de Porto Grande, no interior do Amapá. O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (15).

Segundo o sargento Marques, do 7° BPM, imagens de câmeras de monitoramento mostram que a vítima Raimundo Trindade dos Santos chegou por volta de 6h30 da manhã na instituição de ensino – para possivelmente se esconder.

Minutos depois, dois homens, um de camisa preta e outro de camisa branca, chegam de cara limpa. Um deles efetua vários disparos. A vítima morreu na hora.

“Uma equipe que atendia uma ocorrência de furto na comunidade atendeu o caso, no momento não havia alunos. Foram realizadas rondas para capturar os suspeitos, mas até o momento sem êxito. A vítima tinha passagens por violência doméstica e estelionato”, disse o sargento.

O caso será investigado. A Polícia Científica foi acionada pata fazer a perícia no local e a remoção do cadáver.

A Polícia Civil emitiu uma nota sobre o caso, na qual esclareceu que “no momento do crime, não havia nenhum aluno na unidade escolar, que está sem aulas devido o período de férias. Além disso, não há qualquer relação de algum funcionário da escola com o crime”.