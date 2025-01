Em 1º ato, Chico “Nó” nomeia esposa, filha e irmão para cargos de confiança

Novo prefeito de Mazagão ao lado da esposa (secretária de Assistência) e filha (chefe de gabinete). Irmão também foi agraciado

Por SELES NAFES

O novo prefeito de Mazagão, Chico “Nó” (União), está dando o que falar na cidade, localizada a 36 km de Macapá. Em seu primeiro ato como gestor municipal, ele nomeou a esposa, a filha e o irmão para cargos estratégicos no primeiro escalão da prefeitura.

Venina do Socorro Carmo da Silva Santos, esposa do prefeito, foi designada como secretária de Assistência Social.

Já a filha, Vanessa Maynara Silva dos Santos, assumiu um dos postos mais importantes de confiança na administração: o cargo de chefe de gabinete do prefeito.

O irmão de Chico “Nó”, Glauber William Souza dos Santos, também recebeu uma posição de destaque, sendo nomeado secretário de Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico e Habitacional. Esse órgão, geralmente responsável por uma das maiores fatias do orçamento municipal, desempenha papel estratégico na gestão pública.

Operação Cartas Marcadas

Chico “Nó” foi eleito com o apoio do ex-prefeito Dudão Costa (União), investigado na Operação Cartas Marcadas, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com o Gaeco no ano passado. A operação apura um esquema de desvio de aproximadamente R$ 200 milhões por meio de empresas de fachada e familiares do então gestor.

Entre os investigados está Raul Futurama Bosque, irmão de Marcos Futurama, que é o novo secretário de Finanças de Mazagão. A proximidade entre os novos integrantes do governo e os investigados pela operação tem gerado questionamentos na cidade, especialmente na oposição.

Até o momento, a prefeitura de Mazagão não se pronunciou oficialmente sobre a repercussão das nomeações.

O nepotismo ainda é uma prática combatida pelos órgãos de fiscalização como o Ministério Público, mas o STF, que têm analisado ações que abordam o tema, ainda não se posicionou em definitivo.